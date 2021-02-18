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У Латвії заявили про перший випадок COVID-19 у собаки

Новость на русском → Рига, Четвер 18 лютого 2021 15:25
У Латвії заявили про перший випадок COVID-19 у собаки Фото: собака у ветеринара (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Продовольчо-ветеринарна служба Латвії (ПВС) отримала інформацію про те, що в країні знайшли собаку з антитілами до коронавірусу. Собаку вирішили перевірити її власники після того, як самі перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє латвійське агентство Delfi.

За словами глави ПВС Маріса Балодіса, результати аналізів дають підстави вважати, що собака теж перехворіла на коронавірус.

"Я думаю, що в цей момент нам не варто приділяти особливу увагу кішкам та собакам, оскільки всі наукові дослідження показують, що і кішки, і собаки не грають жодної ролі в поширенні коронавірусу ні в Європі, ні у всьому світі", - сказав він.

До цього в Латвії було підтверджено один випадок захворювання на COVID-19 у кота, а в ході аналізу антитіла до коронавірусу виявили ще в декількох кішок.

Нагадаємо, минулого тижня в Польщі виявили коронавірус у норок, який може передаватися людині і навпаки. На норкових фермах по всій Польщі тепер проходять ветеринарні перевірки.

Також РБК-Україна писало, що влада Швеції заборонила фермерам розводити норок через коронавірус. COVID-19 діагностували вже на понад третині норкових ферм країни.

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