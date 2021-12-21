Латвия и Эстония из-за "Омикрона" решили начать делать бустерную дозу через 3 месяца после первого цикла

Министерства здравоохранения Латвии и Эстонии приняли решение о сокращении интервала между первым циклом COVID-вакцинации и бустерной дозой до трех месяцев. Это связано с быстрым распространением в Европе штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и ERR .

"В связи с быстрым распространением варианта "Омикрон" в Европе и с целью снижения риска широкого распространения инфекции COVID-19 в Латвии Национальный совет по иммунизации сократил интервал между первичной вакцинацией на три месяца после первичной вакцинации", - пишет издание, ссылая на соответствующее решение совета по иммунизаци Латвии.

Усиливающую дозу можно будет получить с 21 декабря, но для этого должно пройти три месяца после завершения первого курса вакцинации. Для тех, кто прививался однодозовой вакциной Janssen, бустер должен быть введен через два месяца.

"Мы призываем людей, для которых приблизился срок ревакцинации, сделать это как можно скорее. Особенно это касается групп риска –людей, старше 40 лет и тех, кто вакцинировался весной и в начале лета", - призвали в Нацслужбе здоровья.

В свою очередь, эстонский комитет по иммунизации принял аналогичное решение. При этом гражданам порекомендовали для усиливающей дозы выбирать вакцины с технологией мРНК. Однако разрешили и использование продукцию компании Janssen.