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Латвія і Естонія через "Омікрон" вирішили почати робити бустерну дозу через 3 місяці після першого циклу

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Вівторок 21 грудня 2021 15:05
Латвія і Естонія через "Омікрон" вирішили почати робити бустерну дозу через 3 місяці після першого циклу Фото: бстерную дозу в Естонії та Латвії робитимуть через 3 місяці (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Міністерства охорони здоров'я Латвії та Естонії прийняли рішення про скорочення інтервалу між першим циклом COVID-вакцинації і бустерною дозою до трьох місяців. Це пов'язано з швидким поширенням в Європі штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi і ERR.

"У зв'язку зі швидким поширенням варіанту "Омікрон" в Європі і з метою зниження ризику широкого поширення інфекції COVID-19 в Латвії Національна рада з імунізації скоротила інтервал між первинною вакцинацією на три місяці після первинної вакцинації", - пише видання, посилаючись на відповідне рішення ради з імунізації Латвії.

Посилюючу дозу можна буде отримати з 21 грудня, але для цього має пройти три місяці після завершення першого курсу вакцинації. Для тих, хто прищеплювався однодозовою вакциною Janssen, бустер повинен бути введений через два місяці.

"Ми закликаємо людей, для яких наблизився термін ревакцинації, зробити це якомога швидше. Особливо це стосується груп ризику - людей, старших 40 років і тих, хто вакцинувався навесні й на початку літа", - закликали в Нацслужбі здоров'я.

У свою чергу, Естонський комітет з імунізації прийняв аналогічне рішення. При цьому громадянам порекомендували для підсилюючої дози вибирати вакцини, зроблені за технологією мРНК. Однак дозволили й використання продукції компанії Janssen.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок, 21 грудня пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу понад 13 млн осіб. Додаткове щеплення отримали за добу майже 80 осіб.

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