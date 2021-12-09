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Латвия сделала для украинцев ПЦР-тесты в аэропортах бесплатными

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Латвия, Четверг 09 декабря 2021 11:23
Латвия сделала для украинцев ПЦР-тесты в аэропортах бесплатными Фото: Латвия сделала ПЦР-тесты в аэропортах бесплатными (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В международном аэропорту "Рига" введена возможность всем прибывшим в страну добровольно пройти ПЦР-тест на безвозмездной основе. Нововведение касается и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Латвийской Республике.

"Правительством Латвии внесены дополнения в распоряжение Кабинета Министров от 09.10.2021 года "Об объявлении чрезвычайной ситуации" о том, что в рамках введенной ранее чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с распространением инфекции COVID-19 в международном аэропорту "Рига" введена возможность осуществление лицами, прибывшими в Латвийскую Республику, добровольное прохождение теста РНК на безвозмездной основе”, - говорится в сообщении.

При этом в посольстве уточнили, что это касается и граждан Украины, которые имеют COVID-сертификаты с QR-кодом, которые сгенерированы в "Дие" (о полной вакцинации или о том, что лицо переболело).

Порядок въезда в страну

Дипломаты напоминают, что в настоящее время в Латвии действует порядок, согласно которому разрешен въезд без уважительной причины, в том числе в туристических целях, только тем гражданам Украины, которые имеют сертификат вакцинации с QR-кодом, сгенерированный в "Дие".

Граждане Украины, у которых нет упомянутого сертификата, но имеют отрицательный результат теста на COVID-19, могут въехать в Латвию только в исключительных случаях по решению правительства или отдельного разрешения руководителя Государственной пограничной службы Латвийской Республики.

Напомним, правительство Латвии приняло решение ввести выборочное тестирование на коронавирус въезжающих в страну. Нововведение вступило в силу в четверг, 2 декабря.

Въезжающие в страну будут добровольно и выборочно сдавать ПЦР-тесты на COVID. Тест могут пройти все, кто приезжает в Латвию любым транспортом, кроме частных автомобилей.

Напомним, в октябре в Латвии ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса на три месяца.

Кроме того, в Латвии ввели обязательную вакцинацию для учителей.

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