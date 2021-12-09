Латвія зробила для українців ПЛР-тести в аеропортах безкоштовними

У міжнародному аеропорту "Рига" введена можливість всім прибулим в країну добровільно пройти ПЛР-тест на безоплатній основі. Нововведення стосується і українців.

"Урядом Латвії внесено доповнення в розпорядження Кабінету Міністрів від 09.10.2021 року "Про оголошення надзвичайної ситуації" про те, що в рамках введеної раніше надзвичайної ситуації в Латвії у зв'язку з поширенням інфекції COVID-19 в міжнародному аеропорту "Рига" введена можливість здійснення особами, які прибули в Латвійську Республіку, добровільного проходження тесту РНК на безоплатній основі", - йдеться в повідомленні.

При цьому в посольстві уточнили, що це стосується і громадян України, які мають COVID-сертифікати з QR-кодом, які згенеровані в "Дії" (про повну вакцинацію або про те, що особа перехворіла).

Порядок в'їзду в країну

Дипломати нагадують, що в даний час в Латвії діє порядок, згідно з яким дозволено в'їзд без поважної причини, в тому числі в туристичних цілях, тільки тим громадянам України, які мають сертифікат вакцинації з QR-кодом, згенерований в "Дії".

Громадяни України, у яких немає згаданого сертифіката, але вони мають негативний результат тесту на COVID-19, можуть в'їхати в Латвію тільки у виняткових випадках за рішенням уряду або окремого дозволу керівника Державної прикордонної служби Латвійської Республіки.