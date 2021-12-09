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Латвія зробила для українців ПЛР-тести в аеропортах безкоштовними

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Латвія, Четвер 09 грудня 2021 11:23
Латвія зробила для українців ПЛР-тести в аеропортах безкоштовними Фото: Латвія зробила ПЛР-тести в аеропортах безкоштовними (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У міжнародному аеропорту "Рига" введена можливість всім прибулим в країну добровільно пройти ПЛР-тест на безоплатній основі. Нововведення стосується і українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Латвійській Республіці.

"Урядом Латвії внесено доповнення в розпорядження Кабінету Міністрів від 09.10.2021 року "Про оголошення надзвичайної ситуації" про те, що в рамках введеної раніше надзвичайної ситуації в Латвії у зв'язку з поширенням інфекції COVID-19 в міжнародному аеропорту "Рига" введена можливість здійснення особами, які прибули в Латвійську Республіку, добровільного проходження тесту РНК на безоплатній основі", - йдеться в повідомленні.

При цьому в посольстві уточнили, що це стосується і громадян України, які мають COVID-сертифікати з QR-кодом, які згенеровані в "Дії" (про повну вакцинацію або про те, що особа перехворіла).

Порядок в'їзду в країну

Дипломати нагадують, що в даний час в Латвії діє порядок, згідно з яким дозволено в'їзд без поважної причини, в тому числі в туристичних цілях, тільки тим громадянам України, які мають сертифікат вакцинації з QR-кодом, згенерований в "Дії".

Громадяни України, у яких немає згаданого сертифіката, але вони мають негативний результат тесту на COVID-19, можуть в'їхати в Латвію тільки у виняткових випадках за рішенням уряду або окремого дозволу керівника Державної прикордонної служби Латвійської Республіки.

Нагадаємо, уряд Латвії прийняв рішення ввести вибіркове тестування на коронавірус в'їжджають в країну. Нововведення набуло чинності в четвер, 2 грудня.

В'їжджають в країну будуть добровільно і вибірково здавати ПЛР-тести на COVID. Тест можуть пройти всі, хто приїжджає в Латвію будь-яким транспортом, крім приватних автомобілів.

Нагадаємо, в жовтні у Латвії ввели надзвичайну ситуацію через коронавірус на три місяці.

Крім того, в Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів.

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