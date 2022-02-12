ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лекарства, коммуналка, канцелярия. Список товаров для "ковидной тысячи" расширяется

Новина українською →
Киев, Суббота 12 февраля 2022 15:00
Лекарства, коммуналка, канцелярия. Список товаров для "ковидной тысячи" расширяется Фото: список товаров для "ковидной тысячи" расширяется (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на этой неделе расширили программу "єПідтримка", в рамках которой все вакцинированные от коронавируса граждане могут получить 1 тысячу гривен и использовать средства на покупку товаров. Также в программе теперь могут участвовать подростки с 14 лет.

Подробнее в материале РБК-Украина.

Покупка лекарств и оплата коммуналки

Еще в январе участники программы старше 60 лет получили возможность приобрести на 1 тысячу гривен лекарства.

С 14 февраля такую возможность также получат люди с инвалидностью I и II групп. Они смогут покупать лекарства как онлайн, так и в аптеках.

Также с 28 января у людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью появится возможность тратить 1 тысячу гривен на коммунальные услуги.

Расширение списка товаров

На этой неделе Кабинет министров расширил перечень товаров, которые смогут приобрести украинцы за "ковидную тысячу".

Теперь средства можно будет потратить на покупку:

  • книг и печатных средств массовой информации,
  • услуг в сфере культуры, спорта или пассажирских перевозок,
  • образовательных услуг,
  • детских внешкольных кружкиов,
  • путевки в летний или спортивный детский лагерь,
  • спортивных товаров,
  • канцтоваров,
  • школьных принадлежностей.

Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе