Лекарства, коммуналка, канцелярия. Список товаров для "ковидной тысячи" расширяется
В Украине на этой неделе расширили программу "єПідтримка", в рамках которой все вакцинированные от коронавируса граждане могут получить 1 тысячу гривен и использовать средства на покупку товаров. Также в программе теперь могут участвовать подростки с 14 лет.
Подробнее в материале РБК-Украина.
Покупка лекарств и оплата коммуналки
Еще в январе участники программы старше 60 лет получили возможность приобрести на 1 тысячу гривен лекарства.
С 14 февраля такую возможность также получат люди с инвалидностью I и II групп. Они смогут покупать лекарства как онлайн, так и в аптеках.
Также с 28 января у людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью появится возможность тратить 1 тысячу гривен на коммунальные услуги.
Расширение списка товаров
На этой неделе Кабинет министров расширил перечень товаров, которые смогут приобрести украинцы за "ковидную тысячу".
Теперь средства можно будет потратить на покупку:
- книг и печатных средств массовой информации,
- услуг в сфере культуры, спорта или пассажирских перевозок,
- образовательных услуг,
- детских внешкольных кружкиов,
- путевки в летний или спортивный детский лагерь,
- спортивных товаров,
- канцтоваров,
- школьных принадлежностей.
Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.