Лекарства, коммуналка, канцелярия. Список товаров для "ковидной тысячи" расширяется

В Украине на этой неделе расширили программу "єПідтримка", в рамках которой все вакцинированные от коронавируса граждане могут получить 1 тысячу гривен и использовать средства на покупку товаров. Также в программе теперь могут участвовать подростки с 14 лет.

Покупка лекарств и оплата коммуналки

Еще в январе участники программы старше 60 лет получили возможность приобрести на 1 тысячу гривен лекарства.

С 14 февраля такую возможность также получат люди с инвалидностью I и II групп. Они смогут покупать лекарства как онлайн, так и в аптеках.

Также с 28 января у людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью появится возможность тратить 1 тысячу гривен на коммунальные услуги.

Расширение списка товаров

На этой неделе Кабинет министров расширил перечень товаров, которые смогут приобрести украинцы за "ковидную тысячу".

Теперь средства можно будет потратить на покупку: