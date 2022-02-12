Ліки, комуналка, канцелярія. Список товарів для "ковідної тисячі" розширюється
В Україні цього тижня розширили програму "єПідтримка", в рамках якої всі вакциновані від коронавірусу громадяни можуть отримати 1 тисячу гривень і використовувати кошти на купівлю товарів. Також в програмі тепер можуть брати участь підлітки з 14 років.
Докладніше у матеріалі РБК-Україна.
Купівля ліків і оплата комуналки
Ще в січні учасники програми старше 60 років отримали можливість придбати на 1 тисячу гривень ліки.
З 14 лютого таку можливість також отримають люди з інвалідністю I і II груп. Вони зможуть купувати ліки як онлайн, так і в аптеках.
Також з 28 січня у людей старше 60 років і осіб з інвалідністю з'явиться можливість витрачати 1 тисячу гривень на комунальні послуги.
Розширення списку товарів
Цього тижня Кабінет міністрів розширив перелік товарів, які зможуть придбати українці за "ковідну тисячу".
Тепер кошти можна буде витратити на покупку:
- книг і друкованих засобів масової інформації,
- послуг у сфері культури, спорту або пасажирських перевезень,
- освітніх послуг,
- дитячих позашкільних гуртків,
- путівки в літній або спортивний дитячий табір,
- спортивних товарів,
- канцтовари,
- шкільного приладдя.
Раніше Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші. Постанова набрала чинності з 7 лютого.