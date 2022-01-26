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Лекарство от COVID. В Украине зарегистрировали "Молнупиравир"

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Киев, Среда 26 января 2022 12:38
Лекарство от COVID. В Украине зарегистрировали "Молнупиравир" Фото: в Украине зарегистрировали "Молнупиравир" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения препарат "Молнупиравир". Его используют для лечения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Этот препарат, в частности, используют для того, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида отметил, что в прошлом году Украина начала переговорить о закупке 300 тысяч курсов препарата "Молнупиравир".

"Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время", - сообщил он.

Что известно о "Молнупиравире"

"Молнупиравир" - это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, и предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Это таблетки, поэтому нет особых требований хранения и их удобно принимать.

В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Напомним, в Минздраве назвали препараты, которые будут применяться для пациентов с коронавирусом.

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