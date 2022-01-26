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Ліки від COVID. В Україні зареєстрували "Молнупіравір"

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Київ, Середа 26 січня 2022 12:38
Ліки від COVID. В Україні зареєстрували "Молнупіравір" Фото: в Україні зареєстрували "Молнупіравір" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір". Його використовують для лікування COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Цей препарат, зокрема, використовують для того, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда зазначив, що минулого року Україна почала перемовити про закупівлю 300 тисяч курсів препарату "Молнупіравір".

"Нині МОЗ завершило реєстрацію препарату, тому очікуємо його постачання найближчим часом", - повідомив він.

Що відомо про "Молнупіравір"

"Молнупіравір" - це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Нагадаємо, у МОЗ назвали препарати, які будуть застосовуватися для пацієнтів з коронавірусом.

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