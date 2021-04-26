Летом каждый житель Германии сможет подать заявку на COVID-вакцинацию
Уже этим летом в Германии вакцинироваться от коронавируса сможет каждый житель. В Германии к июню откажутся от приоритетной вакцинации отдельных групп и оставить заявку на прививку смогут все желающие.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.
В то же время Меркель отметила, что єто вовсе не означает, что люди смогут получить вакцину немедленно.
"Каждый сможет подать заявку на прививку, и затем получить его в соответствии с наличием", - уточнила Меркель.
По ее словам, во многих землях уже завершено вакцинацию первой и второй приоритетной групп (медики, люди от 70 лет, молодые люди с хроническими болезнями, воспитатели детских садов, учителя начальной школы), а в мае вакцинируют и третью группу (люди в возрасте 60-70 лет, работники супермаркетов). К четвертой группе относится остальное взрослое население страны и к июню они смогут оставлять заявки.
Сейчас в Германии ежедневно вакцинируют примерно 500-700 тысяч человек. По данным института Роберта Коха, в Германии по состоянию на воскресенье, 25 апреля, около 19,5 миллиона человек получили первую прививку. Около шести миллионов человек уже получили и вторую дозу вакцины.
Напомним, Меркель выступила против того, чтоб приравнивать вакцинированных на коронавирус с теми, у кого отрицательных тест на COVID-19. По ее словам, защита у вакцинированных выше.
Ранее сообщалось, что в Италии большую часть страны перевели в желтую зону карантина.