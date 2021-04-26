Влітку кожен житель Німеччини зможе подати заявку на COVID-вакцинацію

Вже цього літа в Німеччині вакцинуватися від коронавірусу зможе кожен житель. У Німеччині до червня відмовляться від пріоритетної вакцинації окремих груп і залишити заявку на щеплення зможуть всі бажаючі.

У той же час Меркель зазначила, що це зовсім не означає, що люди зможуть отримати вакцину негайно.

"Кожен зможе подати заявку на щеплення, і потім отримати його відповідно до наявності", - уточнила Меркель.

За її словами, у багатьох землях вже завершено вакцинацію першої та другої пріоритетної груп (медики, люди від 70 років, молоді люди з хронічними хворобами, вихователі дитячих садків, вчителі початкової школи), а в травні вакцинують і третю групу (люди у віці 60-70 років, працівники супермаркетів). До четвертої групи належить інше доросле населення країни і до червня вони зможуть залишати заявки.

Зараз у Німеччині щодня вакцинують приблизно 500-700 тисяч осіб. За даними Інституту Роберта Коха, в Німеччині станом на неділю, 25 квітня, близько 19,5 мільйона чоловік отримали перше щеплення. Близько шести мільйонів чоловік вже отримали і другу дозу вакцини.