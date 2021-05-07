ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лидеры ЕС собираются на саммит. Обсудят отмену патентов на вакцины от COVID

Новина українською → Порту, Пятница 07 мая 2021 14:24
Лидеры ЕС собираются на саммит. Обсудят отмену патентов на вакцины от COVID Фото: лидеры ЕС прибывают на двухдневный саммит в Порту (twitter.com/vonderleyen)
Автор: РБК-Украина

Лидеры стран Европейского союза намерены обсудить отмену патентов на вакцины от COVID. Обсуждение планируется в рамках двухдневного саммита в Порту, который пройдет 7-8 мая.

Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что саммит в Порту станет первой очной встречей лидеров 27 стран-участниц Европейского союза в этом году.

На саммите ожидается одобрение трех основных целей: уровень занятости в ЕС не менее 78%, не менее 60% взрослого населения, посещающего учебные курсы, и сокращение числа тех, кто подвержен риску бедности или социальной изоляции, на не менее 15 миллионов человек.

Также сообщается, что в качестве последнего дополнения к своей повестке дня лидеры ЕС также обсудят предложение США об отказе от патентов на вакцины COVID-19, чтобы помочь ускорить завершение пандемии.

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена выступила за отказ от прав на интеллектуальную собственность в вопросе патентов, но канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с этим. По ее словам, защита патентов является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Патенты на вакцины от коронавируса могут отменить: что это значит".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Евросоюз саммит Вакцина патент
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19