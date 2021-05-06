Патенты на вакцины от коронавируса могут отменить: что это значит

Лидеры США и Евросоюза поддержали отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 . Ранее с такой инициативой обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) страны Южной Америки и Индии.

Что означает это решение и как оно скажется на распространении вакцин от коронавируса в мире - в материале РБК-Украина.

Первым отказ от прав на интеллектуальную собственность на вакцины от COVID-19 поддержал президент США Джо Байден. По словам главного торгового представителя Белого дома Кэтрин Тай, это поможет быстрее победить пандемию коронавирусной инфекции.

Это заявление американского лидера поддержали во Всемирной организации здравоохранения. Ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это важным моментом в борьбе с COVID-19.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 мая заявила, что ЕС готов обсудить предложение об отказе на интеллектуальную собственность на вакцины от COVID-19. Она отметила, что это позволит решить коронавирусный кризис эффективнее и быстрее.

На фоне таких заявлений акции мировых фармацевтических гигантов начали падать на рынках. В частности, бумаги Pfizer, Moderna, Novavax и BioNTech упали на 2–6%. На торгах на Франкфуртской бирже днем 6 мая акции BioNTech снизились на 19%.

По мнению главного аналитика рынка компании Markets.com Нила Уилсона, отказ от интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса снизит потенциальные доходы фармацевтических производителей, которые рассчитывали получить дополнительную прибыль от продажи патентов на эти препараты.

Отказ от патентирования вакцин от коронавируса повысит их доступность для более бедных стран. Причиной этого станет свободное распространение технологии производства препаратов, ноу-хау фармацевтических компаний и специалистов по их изготовлению.

Это позволит наладить производство вакцин в беднейших государствах, которые сейчас вынуждены выделять значительные средства на их закупку либо при налаживании изготовления препаратов на своей территории - платить за патент.