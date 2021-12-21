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Лишь 2 региона не готовы выходить из "красной зоны", - KSE

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 12:41
Лишь 2 региона не готовы выходить из "красной зоны", - KSE Фото: 2 региона не готовы выходить из "красной зоны"(Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Всего 2 из 25 регионов не удовлетворяют условиям выхода из "красной зоны". Уровень тестирований следует увеличить на четверть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерину Кузьминову во время брифинга.

Согласно презентации, составленной KSE, во вторник, 21 декабря, всего 2 области из 25 регионов, не удовлетворяют условиям выхода из "красной зоны".

"В Волынской и Запорожской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования - 22% и 23% соответственно, при пороговом уровне в 20%. Напомню, рекомендуемый уровень Всемирной организации здоровья составляет - 5%. Поэтому здесь мы видим увеличение больше, чем в 4 раза. Мы рекомендуем этим областям увеличивать объемы тестирования для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости, по крайней мере, на четверть", - заявила она.

Лишь 2 региона не готовы выходить из &quot;красной зоны&quot;, - KSE

Напомним, шесть областей, которые сейчас находятся в "красной" зоне, могут покинуть этот уровень эпидопасности. У них полностью стабилизировались показатели по распространению COVID-19.

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