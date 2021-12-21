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Лише 2 регіони не готові виходити з "червоної зони", - KSE

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Києва, Вівторок 21 грудня 2021 12:41
Лише 2 регіони не готові виходити з "червоної зони", - KSE Фото: 2 регіони не готові виходити з "червоної зони" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Всього 2 з 25 регіонів не задовольняють умовам виходу з "червоної зони". Рівень тестувань слід збільшити на чверть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерину Кузьмінову під час брифінгу.

Згідно презентації, складеної KSE, у вівторок, 21 грудня, всього 2 області з 25 регіонів, не задовольняють умовам виходу з "червоної зони".

"У Волинській та Запорізькій областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 22% і 23% відповідно, при пороговому рівні в 20%. Нагадаю, рекомендований рівень Всесвітньої організації здоров'я становить - 5%. Тому тут ми бачимо збільшення більше, ніж в 4 рази. Ми рекомендуємо цим областям збільшувати обсяги тестування для поліпшення рівня контролю за поширенням захворюваності, принаймні, на чверть", - заявила вона.

Лише 2 регіони не готові виходити з &quot;червоної зони&quot;, - KSE

Нагадаємо, шість областей, які зараз знаходяться в "червоній" зоні, можуть покинути цей рівень епідпасності. У них повністю стабілізувалися показники за поширенням COVID-19.

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