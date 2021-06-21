Литва надеется покончить с карантином до конца месяца
В Литве надеются покончить с карантинными ограничениями до конца этого месяца. Локдаун отменят в июле.
Такое заявление сделал министр здравоохранения Арунас Дулкис, передает национальное радио и телевидение Литвы.
Дулкис заявил, что ожидает покончить с карантинными ограничениями из-за коронавируса уже к июлю. Этом месяц должен стать последним месяцем карантина.
"На данный момент мы придерживаемся мнения, что июнь может стать последним месяцем карантина", - сказал министр здравоохранения.
По его словам, в стране можно будет отменить чрезвычайную ситуацию уже в июле. Существующих мер принимается достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем.
Однако он предупредил, что Литва сотрудничает с некоторыми странами, в которых выявлены или идентифицируются опасные варианты коронавируса.
"Но, как всегда, мы будем динамичны - мы будем следить за развитием событий и смотреть на цифры", - сказал министр.
Он добавил, что Литва находится в другой ситуации, потому что в ней успешно проходит процесс вакцинации и разработана стратегия общенационального тестирования.
Отметим, что карантинные ограничения в Литве действуют с начала ноября 2020 года. В последний раз в стране продлевался карантин до 30 июня.
Напомним, что Литва расширила список стран, для которых упростят правила въезда. Путешественникам еще из 10 стран не нужно будет проходить самоизоляцию и сдавать тесты.
Ранее сообщалось, что во Франции отменили комендантский час. Заболевших коронавирусом там стало в разы меньше.