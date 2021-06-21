Литва надеется покончить с карантином до конца месяца

В Литве надеются покончить с карантинными ограничениями до конца этого месяца. Локдаун отменят в июле.

Дулкис заявил, что ожидает покончить с карантинными ограничениями из-за коронавируса уже к июлю. Этом месяц должен стать последним месяцем карантина.

"На данный момент мы придерживаемся мнения, что июнь может стать последним месяцем карантина", - сказал министр здравоохранения.

По его словам, в стране можно будет отменить ч резвычайную ситуацию уже в июле. Существующих мер принимается достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем.

Однако он предупредил, что Литва сотрудничает с некоторыми странами, в которых выявлены или идентифицируются опасные варианты коронавируса.

"Но, как всегда, мы будем динамичны - мы будем следить за развитием событий и смотреть на цифры", - сказал министр.

Он добавил, что Литва находится в другой ситуации, потому что в ней успешно проходит процесс вакцинации и разработана стратегия общенационального тестирования.