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Литва сподівається покінчити з карантином до кінця місяця

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Литва, Понеділок 21 червня 2021 15:10
Литва сподівається покінчити з карантином до кінця місяця Фото: Карантин в Литві повинен закінчитися в кінці червня (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Литві сподіваються покінчити з карантинними обмеженнями до кінця цього місяця. Локдаун скасують у липні.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Арунас Дулкіс, передає Національне радіо і телебачення Литви.

Дулкіс заявив, що очікує покінчити з карантинними обмеженнями через коронавірус вже до липня. Цей місяць має стати останнім місяцем карантину.

"На даний момент ми дотримуємося думки, що червень може стати останнім місяцем карантину", - сказав міністр охорони здоров'я.

За його словами, в країні можна буде скасувати надзвичайну ситуацію вже в липні. Існуючих заходів приймається достатньо, аби тримати ситуацію під контролем.

Однак він попередив, що Литва співпрацює з деякими країнами, в яких виявлені або ідентифікуються небезпечні варіанти коронавірусу.

"Але, як завжди, ми будемо динамічні - ми будемо стежити за розвитком подій і дивитися на цифри", - сказав міністр.

Він додав, що Литва знаходиться в іншій ситуації, тому що в ній успішно проходить процес вакцинації та розроблена стратегія загальнонаціонального тестування.

Зазначимо, що карантинні обмеження в Литві діють з початку листопада 2020 року. Востаннє в країні продовжувався карантин до 30 червня.

Нагадаємо, що Литва розширила список країн, для яких спростять правила в'їзду. Мандрівникам ще з 10 країн не потрібно буде проходити самоізоляцію і здавати тести.

Раніше повідомлялося, що у Франції скасували комендантську годину. Хворих коронавірусом там стало в рази менше.

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