Литва сподівається покінчити з карантином до кінця місяця

У Литві сподіваються покінчити з карантинними обмеженнями до кінця цього місяця. Локдаун скасують у липні.

Дулкіс заявив, що очікує покінчити з карантинними обмеженнями через коронавірус вже до липня. Цей місяць має стати останнім місяцем карантину.

"На даний момент ми дотримуємося думки, що червень може стати останнім місяцем карантину", - сказав міністр охорони здоров'я.

За його словами, в країні можна буде скасувати надзвичайну ситуацію вже в липні. Існуючих заходів приймається достатньо, аби тримати ситуацію під контролем.

Однак він попередив, що Литва співпрацює з деякими країнами, в яких виявлені або ідентифікуються небезпечні варіанти коронавірусу.

"Але, як завжди, ми будемо динамічні - ми будемо стежити за розвитком подій і дивитися на цифри", - сказав міністр.

Він додав, що Литва знаходиться в іншій ситуації, тому що в ній успішно проходить процес вакцинації та розроблена стратегія загальнонаціонального тестування.