Литва сподівається покінчити з карантином до кінця місяця
У Литві сподіваються покінчити з карантинними обмеженнями до кінця цього місяця. Локдаун скасують у липні.
Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Арунас Дулкіс, передає Національне радіо і телебачення Литви.
Дулкіс заявив, що очікує покінчити з карантинними обмеженнями через коронавірус вже до липня. Цей місяць має стати останнім місяцем карантину.
"На даний момент ми дотримуємося думки, що червень може стати останнім місяцем карантину", - сказав міністр охорони здоров'я.
За його словами, в країні можна буде скасувати надзвичайну ситуацію вже в липні. Існуючих заходів приймається достатньо, аби тримати ситуацію під контролем.
Однак він попередив, що Литва співпрацює з деякими країнами, в яких виявлені або ідентифікуються небезпечні варіанти коронавірусу.
"Але, як завжди, ми будемо динамічні - ми будемо стежити за розвитком подій і дивитися на цифри", - сказав міністр.
Він додав, що Литва знаходиться в іншій ситуації, тому що в ній успішно проходить процес вакцинації та розроблена стратегія загальнонаціонального тестування.
Зазначимо, що карантинні обмеження в Литві діють з початку листопада 2020 року. Востаннє в країні продовжувався карантин до 30 червня.
Нагадаємо, що Литва розширила список країн, для яких спростять правила в'їзду. Мандрівникам ще з 10 країн не потрібно буде проходити самоізоляцію і здавати тести.
Раніше повідомлялося, що у Франції скасували комендантську годину. Хворих коронавірусом там стало в рази менше.