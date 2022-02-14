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Литва передаст Украине более 200 тысяч доз вакцины J&J

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Вильнюс, Понедельник 14 февраля 2022 17:38
Литва передаст Украине более 200 тысяч доз вакцины J&J Фото: Литва передаст Украине более 200 тысяч доз вакцины J&J (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 14 февраля, правительство Литвы решило передать Украине 225 600 доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Препарат предоставят через глобальный механизм COVAX по просьбе правительства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

"Литва готова и дальше протягивать руку помощи странам, испытывающим нехватку вакцин. Сегодня эта помощь крайне необходима Украине, столкнувшейся с военной эскалацией", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что партия вакцин будет направлена гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вакцины будут переданы на КПВВ "Станица Луганская".

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