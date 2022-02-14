Литва передасть Україні понад 200 тисяч доз вакцини J & J
Фото: Литва передасть Україні понад 200 тисяч доз вакцини J & J (Getty Images)
У понеділок, 14 лютого, уряд Литви вирішив передати Україні 225 600 доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Препарат буде надано через глобальний механізм COVAX на прохання уряду України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Литви.
"Литва готова і далі простягати руку допомоги країнам, які відчувають нестачу вакцин. Сьогодні ця допомога вкрай необхідна Україні, яка зіткнулася з військовою ескалацією", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Партія вакцин буде направлена громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях.
Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що вакцини будуть передані на КПВВ "Станиця Луганська".