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Литва передасть Україні понад 200 тисяч доз вакцини J & J

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Вільнюс, Понеділок 14 лютого 2022 17:38
Литва передасть Україні понад 200 тисяч доз вакцини J & J Фото: Литва передасть Україні понад 200 тисяч доз вакцини J & J (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 14 лютого, уряд Литви вирішив передати Україні 225 600 доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Препарат буде надано через глобальний механізм COVAX на прохання уряду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Литви.

"Литва готова і далі простягати руку допомоги країнам, які відчувають нестачу вакцин. Сьогодні ця допомога вкрай необхідна Україні, яка зіткнулася з військовою ескалацією", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Партія вакцин буде направлена громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що вакцини будуть передані на КПВВ "Станиця Луганська".

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