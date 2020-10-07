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В Литве изменили порядок самоизоляции для путешественников

Новина українською → Вильнюс, Среда 07 октября 2020 17:32
В Литве изменили порядок самоизоляции для путешественников Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, возвращающихся из-за границы. На самоизоляцию нужно будет уходить только после приезда из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве.

Об этом сообщает Delfi.

В Литве действовало требование на самоизоляцию в том случае, если человек прибывал из страны, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 тысяч населения.

Согласно нововведению, самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

При оценке необходимости самоизоляции для приезжающих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.

Напомним, в Литве Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции.

Кроме того, правительство Латвии приняло решение вновь ввести масочный режим для пассажиров в общественном транспорте. Мера начала действовать с 7 октября.

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