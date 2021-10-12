ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Литве невакцинированных от COVID-19 могут обязать платить за тестирование

Новина українською →
Вторник 12 октября 2021 21:08
В Литве невакцинированных от COVID-19 могут обязать платить за тестирование Фото: в Литве невакцинированных от COVID-19 обяжут платить за тестирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время первого чтения, сейм Литвы поддержал предложение о том, чтобы невакцинированные от коронавируса граждане самостоятельно оплачивали тестирование. Согласно проекту, новое правило может вступить в силу уже с 1 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Соответствующий законопроект поддержали 64 депутата, 20 - выступили против и еще 20 воздержались.

В соответствии с проектом, с 1 декабря регулярное тестирование для COVID-сертификата станет платным для людей, которые отказываются вакцинироваться. Впрочем, их работодатели могут покрыть эти расходы. Дату выбрали из тех соображений, что изменение правил может убедить некоторых граждан привиться.

В частности, регулярное тестирование и в дальнейшем будет бесплатным для людей, которые имеют подтвержденные медицинские противопоказания для вакцинации, или же в случае отсутствия вакцины для них.

По словам главы Минздрава Арунаса Дилкиса, сегодня вакцинация помогает контролировать пандемию и именно вакцинированные люди - находятся под самым большим риском.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе