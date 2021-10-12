В Литві невакцинованих від COVID-19 можуть зобов'язати платити за тестування

Під час першого читання, сейм Литви підтримав пропозицію щодо того, аби невакциновані від коронавірусу громадяни самостійно оплачували тестування. Згідно з проєктом, нове правило може набути чинності вже з 1 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LRT .

Відповідний законопроєкт підтримали 64 депутати, 20 - виступили проти і ще 20 - утрималися.

Згідно з проєктом, з 1 грудня регулярне тестування для COVID-сертифіката стане платним для людей, які відмовляються вакцинуватися. Втім, їх роботодавці можуть покрити ці витрати. Дату обрали з тих міркувань, що зміна правил може переконати деяких громадян щепитися.

Зокрема, регулярне тестування й надалі буде безкоштовним для людей, які мають підтверджені медичні протипоказання для вакцинації, або ж у разі відсутності вакцини для них.

За словами голови МОЗ Арунаса Дилкіса, сьогодні вакцинація допомагає контролювати пандемію й саме невакциновані люди - перебувають під найбільшим ризиком.