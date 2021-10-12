В Литве невакцинированных от COVID-19 могут обязать платить за тестирование

Соответствующий законопроект поддержали 64 депутата, 20 - выступили против и еще 20 воздержались.

В соответствии с проектом, с 1 декабря регулярное тестирование для COVID-сертификата станет платным для людей, которые отказываются вакцинироваться. Впрочем, их работодатели могут покрыть эти расходы. Дату выбрали из тех соображений, что изменение правил может убедить некоторых граждан привиться.

В частности, регулярное тестирование и в дальнейшем будет бесплатным для людей, которые имеют подтвержденные медицинские противопоказания для вакцинации, или же в случае отсутствия вакцины для них.

По словам главы Минздрава Арунаса Дилкиса, сегодня вакцинация помогает контролировать пандемию и именно вакцинированные люди - находятся под самым большим риском.