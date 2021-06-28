ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Литве отменяют карантин, но некоторые меры продолжат действовать

Новина українською →
Вильнюс, Понедельник 28 июня 2021 15:16
В Литве отменяют карантин, но некоторые меры продолжат действовать Фото: в Литве 1 июля отменят карантин (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы приняло решение отменяет карантин, введенный в связи с коронавирусом в ноябре прошлого года. Карантин в стране будет отменен с четверга, 1 июля.

Об этом сообщает литовской издание LRT.

На минувшей неделе госкомиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала властям не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации. Комиссия подчеркнула, что количество новых случаев заболевания продолжает снижаться, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма "Дельта".

В заведениях торговли и услуг сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности.

В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75% и рекомендуется использовать маски.

Правила пересечения границы остаются без изменений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Карантин Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19