В Литве отменяют карантин, но некоторые меры продолжат действовать

Правительство Литвы приняло решение отменяет карантин, введенный в связи с коронавирусом в ноябре прошлого года. Карантин в стране будет отменен с четверга, 1 июля.

Об этом сообщает литовской издание LRT .

На минувшей неделе госкомиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала властям не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации. Комиссия подчеркнула, что количество новых случаев заболевания продолжает снижаться, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма "Дельта".

В заведениях торговли и услуг сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности.

В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75% и рекомендуется использовать маски.

Правила пересечения границы остаются без изменений.