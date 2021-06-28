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У Литві скасовують карантин, але деякі заходи продовжать діяти

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Вільнюс, Понеділок 28 червня 2021 15:16
У Литві скасовують карантин, але деякі заходи продовжать діяти Фото: у Литві 1 липня скасують карантин (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Литви прийняв рішення скасовує карантин, введений у зв'язку з коронавірусом в листопаді минулого року. Карантин в країні буде скасований з четверга, 1 липня.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Минулого тижня Держкомісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала владі не продовжувати карантин, але зберегти режим надзвичайної ситуації. Комісія підкреслила, що кількість нових випадків захворювання продовжує знижуватися, але ризики залишаються, зокрема у зв'язку з поширенням більш заразного штаму "Дельта".

У закладах торгівлі та послуг збережеться вимога контролю кількості відвідувачів та дотримання інших заходів безпеки.

У закритих приміщеннях заходи будуть можливі із заповненням місць на 75% і рекомендується використовувати маски.

Правила перетину кордону залишаються без змін.

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