В Литве отменяют карантин, но некоторые меры продолжат действовать

Правительство Литвы приняло решение отменяет карантин, введенный в связи с коронавирусом в ноябре прошлого года. Карантин в стране будет отменен с четверга, 1 июля.
Об этом сообщает литовской издание LRT.
На минувшей неделе госкомиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала властям не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации. Комиссия подчеркнула, что количество новых случаев заболевания продолжает снижаться, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма "Дельта".
В заведениях торговли и услуг сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности.
В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75% и рекомендуется использовать маски.
Правила пересечения границы остаются без изменений.