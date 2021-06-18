В Литве планируют вакцинировать людей от COVID на пляжах
Минздрав Литвы планирует делать прививки от коронавируса жителям на пляжах. Ведомство хочет сделать вакцинацию более доступной для жителей.
Об этом сообщила советник главы Минздрава Литвы Юстина Алексайте, передает Delfi.
В Минздраве отметили, что цель таких действий - увеличение числа пунктов вакцинации, чтобы они были доступнее для населения, особенно для людей, которые еще сомневаются.
"Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтои и Паланге. Мы хотим, чтобы вакцина пришла к двери дома людей, чтобы достаточно было протянуть руку и привиться", - сказала Алексайте.
На данный момент одной дозой вакцины против коронавируса в Литве привиты 1,19 млн жителей или 42,6%.
Напомним, накануне, 17 июня, в Литве сообщили о выявлении в стране первого случая Delta-штамма коронавируса, который впервые зафиксирован в Индии. Человек, у которого установили дельта-штамм, прилетел в Вильнюс 31 мая, и сразу же поехал в Клайпеду, где изолировался. Коронавирус у него установили 2 июня во время профилактического тестирования, никаких симптомов во время диагностики у него не было.