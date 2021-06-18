В Литве планируют вакцинировать людей от COVID на пляжах

Минздрав Литвы планирует делать прививки от коронавируса жителям на пляжах. Ведомство хочет сделать вакцинацию более доступной для жителей.

В Минздраве отметили, что цель таких действий - увеличение числа пунктов вакцинации, чтобы они были доступнее для населения, особенно для людей, которые еще сомневаются.

"Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтои и Паланге. Мы хотим, чтобы вакцина пришла к двери дома людей, чтобы достаточно было протянуть руку и привиться", - сказала Алексайте.

На данный момент одной дозой вакцины против коронавируса в Литве привиты 1,19 млн жителей или 42,6%.