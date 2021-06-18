ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Литве планируют вакцинировать людей от COVID на пляжах

Новина українською →
Литва, Пятница 18 июня 2021 12:37
В Литве планируют вакцинировать людей от COVID на пляжах Фото: в Литве планируют вакцинировать людей от COVID на пляжах (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Минздрав Литвы планирует делать прививки от коронавируса жителям на пляжах. Ведомство хочет сделать вакцинацию более доступной для жителей.

Об этом сообщила советник главы Минздрава Литвы Юстина Алексайте, передает Delfi.

В Минздраве отметили, что цель таких действий - увеличение числа пунктов вакцинации, чтобы они были доступнее для населения, особенно для людей, которые еще сомневаются.

"Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтои и Паланге. Мы хотим, чтобы вакцина пришла к двери дома людей, чтобы достаточно было протянуть руку и привиться", - сказала Алексайте.

На данный момент одной дозой вакцины против коронавируса в Литве привиты 1,19 млн жителей или 42,6%.

Напомним, накануне, 17 июня, в Литве сообщили о выявлении в стране первого случая Delta-штамма коронавируса, который впервые зафиксирован в Индии. Человек, у которого установили дельта-штамм, прилетел в Вильнюс 31 мая, и сразу же поехал в Клайпеду, где изолировался. Коронавирус у него установили 2 июня во время профилактического тестирования, никаких симптомов во время диагностики у него не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19