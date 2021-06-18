У Литві планують вакцинувати людей від COVID на пляжах
МОЗ Литви планує робити щеплення від коронавірусу жителям на пляжах. Відомство хоче зробити вакцинацію більш доступною для жителів.
Про це повідомила радник глави МОЗ Литви Юстина Алексайте, передає Delfi.
У МОЗ зазначили, що мета таких дій - збільшення числа пунктів вакцинації, щоб вони були доступнішими для населення, особливо для людей, які ще сумніваються.
"Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах в Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб достатньо було протягнути руку і зробити щеплення", - сказала Алексайте.
На цей час однією дозою вакцини проти коронавірусу в Литві щеплені 1,19 млн жителів або 42,6%.
Нагадаємо, напередодні, 17 червня, в Литві повідомили про виявлення в країні першого випадку Delta-штаму коронавірусу, який вперше зафіксований в Індії. Чоловік, у якого встановили дельта-штам, прилетів до Вільнюса 31 травня, і відразу ж поїхав в Клайпеду, де ізолювався. Коронавірус у нього встановили 2 червня під час профілактичного тестування, жодних симптомів під час діагностики у нього не було.