У Литві планують вакцинувати людей від COVID на пляжах

МОЗ Литви планує робити щеплення від коронавірусу жителям на пляжах. Відомство хоче зробити вакцинацію більш доступною для жителів.

У МОЗ зазначили, що мета таких дій - збільшення числа пунктів вакцинації, щоб вони були доступнішими для населення, особливо для людей, які ще сумніваються.

"Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах в Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб достатньо було протягнути руку і зробити щеплення", - сказала Алексайте.

На цей час однією дозою вакцини проти коронавірусу в Литві щеплені 1,19 млн жителів або 42,6%.