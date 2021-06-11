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В Литве зафиксировали попытки подделки документов о вакцинации

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Литва, Пятница 11 июня 2021 15:05
В Литве зафиксировали попытки подделки документов о вакцинации Фото: в Литве зафиксировали попытки подделки документов о вакцинации (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Литве учреждения, осуществляющие вакцинацию от COVID-19, сталкиваются с попытками жителей получить документ о вакцинации без реального факта прививки. Работники медицинской сферы иногда получают предложения взятки.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минздрав страны.

В Минздраве Литвы напомнили, что эти действия незаконные и могут повлечь уголовную ответственность.

"Минздрав напоминает, что от коварной болезни COVID-19 защищает не запись о вакцинации, а сама вакцина. Кроме того, такие хитрости чреваты серьезными юридическими последствиями. Как подделка документов, так и взятка должностному лицу или лицу, выполняющему подобные функции, влекут уголовную ответственность. Нарушителям грозит не только арест и штраф, но и лишение свободы на сток 3-5 лет", - говорится в сообщении.

Работников учреждений в случае получения подобных предложений призвали сообщать в полицию.

Министерство попросило жителей воздержаться от незаконных действий, и защищаться от опасной болезни с помощью вакцинации от COVID-19.

Напомним, с 7 июня в Литве можно получить цифровой ковид-сертификат Евросоюза, который упрощает поездки между странами блока. Такая возможность появилась в электронной системе здравоохранения e.sveikata.

Цифровой ковид-сертификат ЕС выдают переболевшим, привитым или сдавшим тест на коронавирус людям, чтобы упросить процедуры проверки на пограничных пунктах.

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