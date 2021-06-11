У Литві зафіксували спроби підробки документів про вакцинацію
У Литві установи, що здійснюють вакцинацію від COVID-19, стикаються зі спробами жителів отримати документ про вакцинацію без реального факту щеплення. Працівники медичної сфери іноді отримують пропозиції хабаря.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на МОЗ країни.
У МОЗ Литви нагадали, що ці дії незаконні й можуть призвести до кримінальної відповідальності.
"МОЗ нагадує, що від підступної хвороби COVID-19 захищає не запис про вакцинацію, а сама вакцина. Крім того, такі хитрощі обтяжені серйозними юридичними наслідками. Як підробка документів, так і хабар посадовій особі або особі, яка виконує подібні функції, тягнуть кримінальну відповідальність. Порушникам загрожує не тільки арешт і штраф, а й позбавлення волі на 3-5 років", - йдеться в повідомленні.
Працівників установ у разі отримання подібних пропозицій закликали повідомляти в поліцію.
Міністерство попросило жителів утриматися від незаконних дій, і захищатися від небезпечної хвороби за допомогою вакцинації від COVID-19.
Нагадаємо, з 7 червня в Литві можна отримати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу, який спрощує поїздки між країнами блоку. Така можливість з'явилася в електронній системі охорони здоров'я E.sveikata.
Цифровий ковід-сертифікат ЄС видають перехворілим, щепленим або тим, хто здав тест на коронавірус, аби спростити процедури перевірки на прикордонних пунктах.