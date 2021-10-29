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Локдаун для 15 областей. Уже завтра "красная" зона расширится

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Украина, Пятница 29 октября 2021 07:00
Локдаун для 15 областей. Уже завтра "красная" зона расширится Фото: 7 областей Украины перейдут в "красную" зону (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже завтра, 30 октября, еще 7 областей Украины перейдут в "красную" зону карантина. Таким образом общее количество областей, где введен локдаун, увеличится до 15.

Какие области "покраснеют" и список ограничений - в материале РБК-Украина,

Кто попадет под локдаун

В полночь 30 октября в "красную" зону карантина попадут:

  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская области.

&quot;Красная&quot; зона к концу недели охватит 15 областей: полный список ограничений

Какие ограничения будут действовать

Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Также под запретом проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус.

Где ограничений нет

В "красной" зоне без ограничений, но с соблюдением масочного режима, продолжают работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Также не запрещается работа центров массовой вакцинации и пунктов прививки.

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