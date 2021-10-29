Локдаун для 15 областей. Уже завтра "красная" зона расширится
Уже завтра, 30 октября, еще 7 областей Украины перейдут в "красную" зону карантина. Таким образом общее количество областей, где введен локдаун, увеличится до 15.
Какие области "покраснеют" и список ограничений - в материале РБК-Украина,
Кто попадет под локдаун
В полночь 30 октября в "красную" зону карантина попадут:
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Хмельницкая;
- Черниговская области.
Какие ограничения будут действовать
Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений;
- учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Также под запретом проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус.
Где ограничений нет
В "красной" зоне без ограничений, но с соблюдением масочного режима, продолжают работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.
Также не запрещается работа центров массовой вакцинации и пунктов прививки.