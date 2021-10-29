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Локдаун для 15 областей. Вже завтра "червона" зона розшириться

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Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 07:00
Локдаун для 15 областей. Вже завтра "червона" зона розшириться Фото: 7 областей Україна перейдуть у "червону" зону (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Вже завтра, 30 жовтня, ще 7 областей України перейдуть до "червоної" зони карантину. Таким чином загальна кількість областей, де введено локдаун, збільшиться до 15.

Які області "почервоніють" та список обмежень - в матеріалі РБК-Україна,

Хто потрапить під локдаун

Опівночі 30 жовтня до "червоної" зони карантину потраплять:

  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська області.

&quot;Червона&quot; зона до кінця тижня охопить 15 областей: повний список обмежень

Які обмеження будуть діяти

Обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи:

  • закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);
  • ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
  • непродовольчих ринків та магазинів;
  • спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Також під забороною проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

Обмеження не діють, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус.

Де обмежень немає

У "червоній" зоні без обмежень, але з дотриманням маскового режиму, продовжують працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини.

Також не забороняється робота центрів масової вакцинації та пунктів щеплення.

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