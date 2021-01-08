Локдаун 2.0: причины, правила и сроки новых ограничений в Украине

Локдаун в Украине из-за коронавируса ввели уже во второй раз. Причиной новых ограничений в Минздраве называют ожидаемый всплеск заболеваний после новогодних праздников. Все что известно о новых правилах - в материале РБК-Украина.

Причина локдауна

8 января в Украине начал действовать уже второй локдаун, ограничения вводятся из-за пандемии коронавируса, который распространился по всему миру. Страны Евросоюза, США уже начали вакцинацию, в Украине же этот процесс пока не запущен. Согласно прогнозу Минздрава, вакцина в Украине может появиться в феврале-марте. Пока вакцинация не стартовала в Украине, Кабмин вводит ограничения, "чтобы не допустить коллапса медицинской системы". Так, объясняя причину ввода январского локдауна глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ожидается рост случаев коронавируса после новогодних праздников. Кроме того, по его словам, именно в январе начинается сезон гриппа.

Сроки локдауна

Январский локдаун продлится с 8 по 24 января включительно. Как отметил Степанов, его сроки совпадают с инкубационным периодом у заболевших на новогодние праздники. После 24 января, как ожидается, локдаун закончится, но карантинные ограничения продолжатся, хоть и не такие жесткие как в ближайшие две недели. С 25 января Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны".

Что запрещено

На период январского локдауна запрещена работа:

кафе и ресторанов,

театров и кинотеатров,

ТРЦ и магазинов с одеждой,

фитнес-клубов и спортзалов.

Также существенно сокращен список разрешенных для продажи товаров. Отметим, речь идет о покупках непосредственно в магазине. Ограничений на покупки онлайн нет. Таким образом, можно купить одежду онлайн или заказать еду из ресторана на вынос.

Что разрешено

В отличие от локдауна, который действовал в Украине весной 2020 года, январский локдаун мягче. Так, Украине не закрывает границы, работает транспорт (общественный, ж/д, авиа). При этом, в транспорте все пассажиры должны быть в масках, а их число не должно превышать количество посадочных мест.

Также продолжат свою работу:

почта,

банки,

аптеки,

АЗС,

салоны красоты (по предварительной записи),

отели (с ограничением по зонам питания),

детские садики (остальные учебные заведения - дистанционно),

продуктовые магазины.

В магазинах доступны к продаже такие группы товаров, как:

продукты питания,

бытовая химия,

товары для животных,

средства связи,

семена,

кроме того, под запрет не попадают табачные изделия.

Вместе с тем, одновременно в супермаркете может находиться максимум 200 человек.Также, как отметил в комментарии РБК-Украина глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, в общем супермаркеты могут продавать любые товары, если более 60% их ассортимента - продукты.