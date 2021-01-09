Локдаун. День второй: что под запретом в Украине до 24 января

Со вчерашнего дня в Украине действует локдаун из-за коронавируса. Дополнительные ограничения введены в ряде сфер с 8 января до полуночи 25 января. Подробно обо всех запретах, как работают магазины и транспорт во время усиленного карантина - в материале РБК-Украина.

Список запретов локдауна

проведение всех массовых мероприятий;

новогодние и рождественские концерты и ярмарки у елок;

посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, специальные заведения);

торговля на непродовольственных рынках;

посещение ТРЦ;

продажа в магазинах товаров, которые не относятся к категории разрешенных;

обслуживание клиентов в кафе, барах, ресторанах;

прием посетителей в развлекательных заведениях;

посещение кинотеатров, театров и прочих учреждений культуры;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

работа заведений сферы бытового обслуживания.

Что разрешено

Продолжают работать банки, почтовые отделения, аптеки, СТО и автозаправки, службы по сбору и заготовке отходов, заведения медицинской и ветеринарной практики.

На январском локдауне разрешена работа горнолыжных комплексов, гостиниц и санаториев с ограниченным графиком работы зон питания с 06:00 до 11:00.

Парикмахерские и салоны красоты могут принимать клиентов только по предварительной записи.

Ограничения в работе общепита

С 00:00 8 января до 00:00 25 января запрещается прием посетителей в заведениях общественного питания. Исключением являются зоны общепита в аэропортах.

Кафе, рестораны, бары могут продолжать деятельность только в режиме адресной доставки или осуществлять заказы на вынос.

Правила работы магазинов

В период действия локдауна разрешена торговля группами товаров первой необходимости:

продукты,

средства личной гигиены,

бытовая химия,

медицинские товары и лекарства,

корма для животных и ветеринарные препараты,

семена и защитные средства для растений,

средства связи,

печатная пресса.

На карантине могут продолжать работу магазины, не менее 60% площади которых занимают вышеперечисленные товары. Кроме того, в магазинах разрешается продажа табачных изделий.

Как отметил глава Минздрава Максим Степанов, продажу определенных групп товаров запретили на время жесткого карантина, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. По его словам, отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах значительно уменьшит количество посетителей, которые приходили именно за бытовыми товарами, а не за продуктами.

Как работают супермаркеты, ТРЦ, киоски

Во время локдауна в супермаркетах ограничивается количество посетителей. Одновременно на территории торговой площади может находиться не более 200 человек.

В то же время глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в супермаркетах разрешается продавать любые товары при условии, что 60% всего ассортимента составляют товары первой необходимости.

Прием посетителей в ТРЦ запрещается, за исключением магазинов внутри ТРЦ, которые продают разрешенные группы товаров, а также банков, аптек, почтовых отделений на территории центра.

В Минздраве подтвердили, что на время жесткого карантина торговля в киосках не ограничивается. Постановление правительства позволяет киоскам торговать всеми группами товаров, поскольку там не предполагается прием посетителей.

Что запрещено продавать в магазинах во время локдауна

На карантине 8-24 января в магазинах нельзя будет приобрести одежду, обувь, игрушки, сантехнику, текстиль, строительные материалы, мебель, бытовую технику, очки, ювелирные изделия.

Магазины, которые специализируются на продаже данных категорий товаров, могут продолжать работу в режиме адресной доставки. Также запреты локдауна не касаются покупок в онлайн-магазинах.

Работа транспорта

Общественный транспорт продолжит работать 8-24 января, но с некоторыми ограничениями. Авиационное и железнодорожное сообщение внутри страны и на международных направлениях останавливаться не будет.

В городском, междугороднем, областном и межобластном транспорте, количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест. При этом график движения по маршрутам может быть изменен.

В метрополитене возможно ограничение входа пассажиров на станциях для избежания большого скопления людей на платформах и в вагонах.

Как прошел первый день локдауна

8 января несколько сетей супермаркетов по всей стране ограничили продажу групп товаров, хотя они не попали в перечень запрещенных на период жесткого карантина.

Так, в "АТБ" и "Сильпо" были заклеены лентами полки со стиральными порошками, салфетками ,средствами по уходу за одеждой. В "Ашане" не продавали сигареты, бытовую химию.

Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве продолжил работать 8 января, несмотря на запрет работы строительных магазинов. Однако во время локдауна в "Эпицентре" можно приобрести бытовую химию, продовольственные товары и средства гигиены, отделы с остальными группами товаров закрыты - их можно купить онлайн.