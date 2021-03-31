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Локдаун у Києві можуть посилити в п'ятницю: названо умову

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 11:43
Локдаун у Києві можуть посилити в п'ятницю: названо умову Фото: у Києві можуть посилити локдаун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація з коронавірусом в Києві критична. Локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для заражених коронавірусом.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.

"Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалось, то буде в п'ятницю прийматись рішення щодо посилення карантину", - повідомив він.

Рубан зазначив, що у місті можуть припинити роботу дитсадків, молодших класів (1-4 класи) і роботу громадського транспорту.

"Що стосується транспорту, то можна сказати, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки по контролю транспорту... Виявляються чисельні порушення правил", - повідомив він.

Наразі місто перебуває в "червоній" зоні карантину, також в Києві діють додаткові карантинні обмеження, введені місцевою владою.

Зазначимо, в Києві з 1 квітня заборонять проводити продуктові ярмарки до 12 квітня.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав області України, яким не потрібний локдаун.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом є "досить напруженою".

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