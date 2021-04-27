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Локдаун в Киеве: стало известно, когда могут ослабить ограничения

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 11:13
Локдаун в Киеве: стало известно, когда могут ослабить ограничения Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Строгие ограничения, введенные на время локдауна в Киеве, могут ослабить уже на этой неделе. Решение об этом будут принимать завтра, 28 апреля.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабление строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля. В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которая состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию", - отметил Кличко.

По его словам, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина. Соответствующее представление в государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС уже подал Минздрав.

А начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина сообщил, что если Киев выйдет из "красной" зоны до Пасхи, то в городе не будут оставлять жесткий карантин на праздничные дни.

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