Локдаун у Києві: стало відомо, коли можуть послабити обмеження
Суворі обмеження, введені на час локдауна в Києві, можуть послабити вже цього тижня. Рішення про це прийматимуть завтра, 28 квітня.
Про це в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в столиці не буде погіршуватися, ми не виключаємо ослаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня. У середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони приймуть рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію ", - зазначив Кличко.
За його словами, локдаун в Києві дав позитивні результати, і кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але в столиці досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину. Відповідне подання в державну комісію з питань ТЕБ та НС вже подало МОЗ.
А начальник столичного управління Держспоживслужби Олег Рубан в коментарі РБК-Україна повідомив, що якщо Київ вийде з "червоної" зони до Великодня, то в місті не будуть залишати жорсткий карантин на святкові дні.