Локдаун у Києві: стало відомо, коли можуть послабити обмеження

Суворі обмеження, введені на час локдауна в Києві , можуть послабити вже цього тижня. Рішення про це прийматимуть завтра, 28 квітня.

"Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в столиці не буде погіршуватися, ми не виключаємо ослаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня. У середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони приймуть рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію ", - зазначив Кличко.

За його словами, локдаун в Києві дав позитивні результати, і кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але в столиці досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих.