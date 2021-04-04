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Локдаун в Киеве ужесточат уже завтра: список ограничений

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 08:15
Локдаун в Киеве ужесточат уже завтра: список ограничений Фото: в Киеве вводят усиленный локдаун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предусматривают работу общественного транспорта по спецпропускам.

Какие новые карантинные ограничения вводят в Киеве, в материале РБК-Украина.

С завтрашнего дня в Киев возвращают спецпропуска для общественного транспорта, в частности для метро.

То есть проезд возможен исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры.

Также в городе закрывают все школы и детские сады. До усиленного локдауна было разрешено обучение учащихся 1-4 классов в школах, а также работа детсадов. Как сообщил мэр Киева, их закрывают из-за критической ситуации с коронавирусом.

Отметим, что с 1 апреля в городе запретили работу ярмарок. Этот запрет будет действовать минимум до 12 апреля.

Кроме того, владельцам магазинов и других учреждений торговли в Киеве рекомендуют ввести приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.

Также государственным и коммунальным больницам запретили проводить плановые госпитализации, кроме случаев помощи беременным, роженицам и новорожденным; помощи онкобольным; других случаев при реальной угрозе жизни пациента.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в Киеве наблюдается самая напряженная ситуация с госпитализациями из-за коронавируса. В столице показатель заполненности коек с кислородом составляет 85,8%.

Кроме того, Минздрав спрогнозировал рост новых COVID-случаев в ближайшие одну-две недели.

Тем временем в трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом.

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