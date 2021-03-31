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Метро и наземный транспорт в Киеве уходят на локдаун: полный список новых ограничений

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 16:54
Метро и наземный транспорт в Киеве уходят на локдаун: полный список новых ограничений Фото: локдаун в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Ограничения локдауна в Киеве станут еще более жесткими со следующей недели. Чтобы избежать коллапса медицинской системы, с 5 апреля в столице будут закрыты детсады и школы, а метро и весь общественный транспорт будут ездить только по спецпропускам.

Более подробно об усилении карантина в Киеве - на РБК-Украина.

Жесткий локдаун продлится до 16 апреля

На фоне стремительного роста заболеваемости и смертей от коронавируса мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о введении новых ограничений с понедельника, 5 апреля.

Городской голова объявил о необходимости более строгих запретов, поскольку эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на уже действующие карантинные меры.

По словам Кличко, тенденции к улучшению ситуации в городе сейчас нет, а наблюдается тенденция к коллапсу медицины.

Он также сообщил, что перечень всех запретов детализируют в отдельном документе. Ограничения будут действовать с понедельника как минимум до 16 апреля.

Закрываются школы и детские сады

С 5 апреля посещение всех учебных заведений Киева будет запрещено. В частности, это касается и детских садов, и классов начальной школы, которые продолжали работать на карантине.

Отметим, учащиеся 1-4 классов вернулись за парты после каникул 28 марта, старшеклассники учатся в удаленном режиме.

Однако с 5 апреля все классы переходят на дистанционный формат обучения. Дошкольные учреждения будут закрыты.

Общественный транспорт - только по спецпропускам

С понедельника работа метрополитена и наземного общественного транспорта в Киеве ограничивается.

Пассажиров будут перевозить по специальным пропускам. Их будут выдавать исключительно работникам предприятий критической инфраструктуры.

Какие еще запреты вводят

С 1 апреля в Киеве прекращается работа всех продуктовых ярмарок.

Кафе, рестораны и прочие заведения общепита могут обслуживать посетителей только на вынос (данное ограничение было установлено еще 20 марта).

Также Виталий Кличко отметил, что руководителям всех предприятий и учреждений следует перевести сотрудников на дистанционный режим работы, или предоставить отпуск на период локдауна.

Ограничения на данный момент

Киев находится в "красной" зоне карантина по критериям Минздрава. С 20 марта в столице действуют следующие запреты:

  • заведения общепита работают только на доставку заказов или на вынос;
  • запрещено посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов;
  • отменены все массовые мероприятия, религиозные богослужения проводятся с ограничением числа посетителей 1 чел. на 10 кв.м;
  • спортивные соревнования проходят без зрителей;
  • не работают театры, кино, музеи и другие заведения культуры и сферы развлечений;
  • запрещено посещение бассейнов и групповые занятия в спортзалах;
  • парикмахерские и салоны красоты работают по предварительной записи;
  • запрещается нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее).

В нормальном режиме продолжают работать во время локдауна супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже бытовой химии, средств личной гигиены. Также работают банки, почта, автозаправки (без зон кафе).

Стоит отметить, что срок действия жестких ограничений в Киеве по решению комиссии по ТЭБ и ЧС ранее был установлен с 20 марта до 9 апреля 2021.

Ранее сообщалось, что в столице самая напряженная ситуация с госпитализациями из-за коронавируса в Украине. По данным Минздрава, показатель заполненности кроватей с кислородом составляет 85,8%.

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