Локдаун в Киеве вводят уже завтра: что важно знать

В Киеве вводят строгие карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля включительно. С субботы кафе и рестораны будут работать только на "вынос", массовые мероприятия запрещают.

Более подробно об ограничениях - в материале РБК-Украина.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти города решили ужесточить карантин в Киеве. В частности, с 20 марта будут закрыты:

учреждения культуры (кино, театры, музеи, концертные залы),

ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже товаров личной гигиены и бытовой химии),

церкви и другие религиозные учреждения (если не обеспечена площадь 10 кв.м. на одного человека).

Запрещено проведение массовых мероприятий, а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос".

АЗС будут работать с соблюдения суровых карантинных норм и без функционирования кафе. Парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы и спортзалы будут работать только по предварительной записи.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме с соблюдением суровых норм перевозок и масочного режима, а заполняемость мест должна составлять 50%. Также в обычном режиме продолжат работу детсады.