ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Локдаун в Киеве вводят уже завтра: что важно знать

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 07:45
Локдаун в Киеве вводят уже завтра: что важно знать Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве вводят строгие карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля включительно. С субботы кафе и рестораны будут работать только на "вынос", массовые мероприятия запрещают.

Более подробно об ограничениях - в материале РБК-Украина.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти города решили ужесточить карантин в Киеве. В частности, с 20 марта будут закрыты:

  • учреждения культуры (кино, театры, музеи, концертные залы),
  • ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже товаров личной гигиены и бытовой химии),
  • церкви и другие религиозные учреждения (если не обеспечена площадь 10 кв.м. на одного человека).

Запрещено проведение массовых мероприятий, а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос".

Локдаун в Киеве вводят уже завтра: что важно знать

АЗС будут работать с соблюдения суровых карантинных норм и без функционирования кафе. Парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы и спортзалы будут работать только по предварительной записи.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме с соблюдением суровых норм перевозок и масочного режима, а заполняемость мест должна составлять 50%. Также в обычном режиме продолжат работу детсады.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Киев близок к "красной" зоне карантина.

РБК-Украина писало, как будут работать школы и детские сады во время локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19