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Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 07:45
Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві вводять сурові карантинні обмеження з 20 березня по 9 квітня включно. З суботи кафе та ресторани будуть працювати тільки на "виніс", масові заходи забороняють.

Більш детально про обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Через погіршення епідеміологічної ситуації влада міста вирішила посилити карантин у Києві. Зокрема, з 20 березня будуть закриті:

  • заклади культури (кіно, театри, музеї, концертні зали),
  • ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів з продажу товарів особистої гігієни та побутової хімії),
  • церкви та інші релігійні установи (якщо не забезпечена площа 10 кв.м. на одну особу).

Заборонено проведення масових заходів, а також присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заклади громадського харчування будуть працювати виключно "на виніс".

Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати

АЗС будуть працювати з дотримання сурових карантинних норм та без функціонування кафе. Перукарні, салони краси, фітнес-клуби та спортзали працюватимуть лише за попереднім записом.

Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі з дотриманням сурових норм перевезень і маскового режиму, а заповнюваність місць має складати 50%. Також у звичайному режимі продовжать роботу дитсадки.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що Київ близький до "червоної" зони карантину.

РБК-Україна писало, як працюватимуть школи та дитячі садки під час локдауну.

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