Локдаун во Львове: как ужесточили ограничения в городе с 19 марта

Сегодня, 19 марта во Львове вступает в силу жесткий карантин. Местные власти приняли решение о введении ограничений локдауна из-за критической эпидобстановки.

Подробно о ситуации во Львове и полный список запретов - в материале РБК-Украина.

Львов уходит на 10-дневный локдаун

Городская комиссия по ТЭБ и ЧС утвердила усиление карантина во Львове на период с пятницы 19-го марта до 28 марта.

Кроме того, подобное решение было принято на заседании региональной комиссии. Таким образом, с сегодняшнего дня по всей территории области вводятся дополнительные ограничения на 10 дней.

Срок локдауна может быть продлен, если эпидемиологическая обстановка не улучшится.

По показателям заболеваемости Львовская область пока находится в "оранжевой" зоне, однако большинство новых запретов соответствуют "красному" уровню.

Перечень ограничений с 19 марта

закрываются музеи, театры, кино, концертные площадки и другие учреждения культуры;

не будут работать развлекательные заведения;

переносятся все массовые мероприятия;

заведения общепита смогут обслуживать клиентов исключительно на доставку и в режиме "с собой";

запрещается прием посетителей в ТРЦ, за исключением магазинов продовольственных товаров, бытовой химии, средств гигиены, зоомагазинов и аптек на территории ТРЦ;

непродовольственные магазины смогут продолжать работу только на выдачу предварительно оформленных заказов;

запрещается проведение групповых тренировок в спортзалах и фитнес-центрах (посещение спортклубов возможно по предварительной записи);

ограничивается режим работы салонов красоты и парикмахерских - только по записи.

При этом рынки во Львове закрывать пока не планируют. Как сообщил городской голова Андрей Садовый, на рынках будет проводиться жесткий мониторинг соблюдения эпидемических требований. При выявлении нарушений рынок закроют.

В обычном режиме будут работать только супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, АЗС (без зон кафе).

Учебные заведения отправили на каникулы и дистанционку

Школьники 1-4 классов с 22 по 28 марта уйдут на каникулы. Старшеклассники продолжат учиться в дистанционном режиме. Такой формат уроков ввели во Львове для учеников 5-11 классов еще с 16 марта.

Также на время усиленных ограничений запрещено посещение частных школ, кружков и внешкольных секций. Детские сады продолжат работать без ограничений.

Как будет работать транспорт

Общественный транспорт Львова продолжит курсировать в обычном режиме. Дополнительные ограничения вводить не будут. Остается обязательным требование соблюдать масочный режим, число пассажиров в салоне - не более количества сидячих мест.

Движение поездов не останавливается

В "Укрзализныце" сообщили, что несмотря на усиление ограничений, курсирование поездов дальнего следования через Львов продолжится.

Львовская область находится в "оранжевой" зоне по критериям Минздрава, а ее ограничения не предполагают запрет на посадку/высадку пассажиров ж/д транспорта в регионе данной зоны.