В Украине города ужесточают карантин: где и как

Ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшилась. В связи с этим города вводять усиленные карантинные ограничения , среди них - Киев, Полтава, Львов, а также другие регионы.

Киев

Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно. То есть усиленные ограничения будут действовать три недели.

С 20 марта будут запрещены: работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Также запретят проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общепита будут работать только на "вынос", а заправки будут работать без кафе.

Полтава

В городе временно прекращают работу театров, музеев, библиотек, а также отменяют концерты. Ограничения действуют с сегодняшнего дня.

Харьковская область

Школы Харьковской области перевели на дистанционное обучение, кроме учеников 1-4 классов. В области с 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий, прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.

Также в регионе запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров. Власти Харькова пока не планируют усиливать карантин, сообщил РБК-Украина директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Секретарь городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове с понедельника, 22 марта, школьники уйдут на каникулы. Однако, пока неизвестно на сколько.

Львовская область

Областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ввести жесткие ограничительные меры на территории Львовской области с 19 по 29 марта. Решение о карантинных ограничениях должны еще утвердить на заседаниях местных комиссий ТЭБ и ЧС.

В области рекомендуют ввести локдаун. В частности, запретить прием посетителей в ТРЦ, прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности, деятельность заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме работы на "вынос" и доставки.

Львов

Усиленный карантин вводят во Львове с 19 по 28 марта. В городе младшая школа уйдет на каникулы, а старшие классы будут учиться дистанционно. Также заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и доставку.

А в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Массовые мероприятия запрещают.