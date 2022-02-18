Локдаун могут отменить. Появилась первая область "красной" зоны, которая готовится на выход
Фото: появилась первая область "красной" зоны, которая готовится на выход (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине могут отменить локдаун в Ровенской области. Этот регион может выйти из "красной" зоны.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня эпидопасности в регионе. Это первая область, которая находится в "красном" уровне эпидопасности, стабилизировала ситуацию", - сообщил он.
Также анализ показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская могут достичь показателей, которые позволят отменить "красный" уровень.
Напомним, в Украине сократилась "желтая" зона карантина. Киев перешел в "оранжевую" зону.