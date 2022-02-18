Локдаун можуть скасувати. З'явилась перша область "червоної" зони, яка готується на вихід

В Україні можуть скасувати локдаун у Рівненській області. Цей регіон може вийти з "червоної" зони.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна .

"За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває у "червоному" рівні епіднебезпеки стабілізувала ситуацію", - повідомив він.

Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показників, які дозволять скасувати "червоний" рівень.