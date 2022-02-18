Локдаун могут отменить. Появилась первая область "красной" зоны, которая готовится на выход

В Украине могут отменить локдаун в Ровенской области. Этот регион может выйти из "красной" зоны.

"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня эпидопасности в регионе. Это первая область, которая находится в "красном" уровне эпидопасности, стабилизировала ситуацию", - сообщил он.

Также анализ показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская могут достичь показателей, которые позволят отменить "красный" уровень.