Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения

"Красная зона" расширяется

Первой областью, попавшей в "красную" зону стала Херсонская. Там действуют максимальные ограничения с 15 октября. Введение карантинных проверок спровоцировало транспортный коллапс - перевозчики начали отказываться выходить на маршруты из-за штрафов.

Далее карантин ужесточили в Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме общих ограничений, рекомендуемых Кабмином, в Запорожской области также добавили и свои - они коснулись городского транспорта. Так, в городах Запорожской области от пассажиров требуют COVID- документы.

Отметим, после ужесточения карантина в областях "красной" зоны начали фиксировать суточные рекорды по числу вакцинированных.

Следующим регионом, попавшим в "красную" зону стала Сумская область, а последними в этот уровень перевели Николаевскую и Житомирскую области.

Сегодня же нацкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение перевести еще семь областей в "красную" зону. Таким образом, с 30 октября в "красной" зоне будут уже 15 областей:

Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

Правила "красной" зоны

В "красной" зоне действую ограничения, как во время локдауна - запрещена работа заведений общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, рынков, спортзалов, фитнес-центров. Также запрещены и массовые мероприятия.

Ограничения не распространяются на работу продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты, банков, ветклиник.

Важным отличием "красной" зоны в этом году является то, что ограничений можно избежать. Для этого необходима 100%-ая вакцинация двумя дозами ("зеленый" COVID-сертификат). Так, например, кафе сможет работать в "красной" зоне, если все сотрудники и посетители вакцинированы. Альтернативой вакцинации может быть негативный ПЦР-тест или тест на антиген, но действуют они лишь 72 часа.

За соблюдением правил следят правоохранители, которые устраивают рейдовые проверки в местах массового скопления людей, а также в транспорте, кафе, ТРЦ. Нарушителям карантина грозит штраф.

Что с транспортом

С 21 октября в Украине действуют новые правила для межобластных перевозок. Так, пассажиры самолетов, поездов и автобусов должны быть вакцинированы или иметь тест. Это же касается и водителей. На детей ограничения не распространяются.

Отметим, ответственность за наличие COVID-документов у пассажиров самолетов и поездов несет перевозчик, а вот за проезд в автобусе без сертификата отвечает сам пассажир. Так, за проезд в автобусе без COVID-документов пассажиру грозит штраф 34 тысяч гривен.

Эти правила введены только для межобластных перевозок и на поездки по городу или в пределах одной области не распространяются. Вместе с тем, власти на местах могут вводить дополнительные ограничения, в том числе и на городской транспорт, на свое усмотрение.

Будет ли полный локдаун в Украине

В Кабмине неоднократно заявляли, что вводить полный локдаун в Украине не планируют. Украинцев призывают вакцинироваться, чтобы избежать возможных ограничений.

Кроме того, глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что локдаун в Украине объявляется тогда, когда все области переходят в "красную" зону.

Эксперты KSE, COVID-рассчеты которой учитывает Минздрав, считают, что риск локдауна в Украине есть, но не ожидают перехода всей страны в "красную" зону. Однако, в Киевской школе экономики считают, что регионы будут находиться в "красной" зоне до января 2022 года.