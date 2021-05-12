Локдаун в Турции завершится 17 мая. Начнется "управляемая нормализация"
Локдаун в Турции завершится 17 мая, поскольку число новых случаев COVID резко сокращается. При этом начнется постепенное снятие ограничений - процесс назвали "управляемой нормализацией".
Об этом в обращении по случаю Курбан-байрама заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает aksam.com.
Сообщается, что процесс управляемой нормализации начнется 17 мая, когда закончится полный локдаун. При этом этапы нормализации будут объявлены в ближайшие дни.
"Будем надеяться, что взяв эпидемию под контроль, мы предпримем меры по управляемой нормализации после праздника. Мы будем использовать все необходимые методы борьбы против эпидемии, особенно вакцины. Мы действуем с осознанием того, что это сложное, но яркое испытание", - добавил Эрдоган.
Напомним, Турция с 29 апреля ввела полный локдаун, но при этом иностранные туристы не попадали под ограничения. В частности, на них не распространялось требование соблюдать комендантский час и ограничения на передвижение по стране.
Также РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.