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Локдаун в Турции завершится 17 мая. Начнется "управляемая нормализация"

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Анкара, Среда 12 мая 2021 11:40
Локдаун в Турции завершится 17 мая. Начнется "управляемая нормализация" Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Локдаун в Турции завершится 17 мая, поскольку число новых случаев COVID резко сокращается. При этом начнется постепенное снятие ограничений - процесс назвали "управляемой нормализацией".

Об этом в обращении по случаю Курбан-байрама заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает aksam.com.

Сообщается, что процесс управляемой нормализации начнется 17 мая, когда закончится полный локдаун. При этом этапы нормализации будут объявлены в ближайшие дни.

"Будем надеяться, что взяв эпидемию под контроль, мы предпримем меры по управляемой нормализации после праздника. Мы будем использовать все необходимые методы борьбы против эпидемии, особенно вакцины. Мы действуем с осознанием того, что это сложное, но яркое испытание", - добавил Эрдоган.

Напомним, Турция с 29 апреля ввела полный локдаун, но при этом иностранные туристы не попадали под ограничения. В частности, на них не распространялось требование соблюдать комендантский час и ограничения на передвижение по стране.

Также РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.

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