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Локдаун в Туреччині завершиться 17 травня. Почнеться "керована нормалізація"

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Анкара, Середа 12 травня 2021 11:40
Локдаун в Туреччині завершиться 17 травня. Почнеться "керована нормалізація" Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Локдаун в Туреччині завершиться 17 травня, оскільки число нових випадків COVID різко скорочується. При цьому почнеться поступове зняття обмежень - процес назвали "керованою нормалізацією".

Про це у зверненні з нагоди Курбан-байраму заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає aksam.com.

Повідомляється, що процес керованої нормалізації почнеться 17 травня, коли закінчиться повний локдаун. При цьому етапи нормалізації будуть оголошені в найближчі дні.

"Будемо сподіватися, що взявши епідемію під контроль, ми вживемо заходів щодо керованої нормалізації після свята. Ми будемо використовувати всі необхідні методи боротьби проти епідемії, особливо вакцини. Ми діємо з усвідомленням того, що це складне, але яскраве випробування", - додав Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина з 29 квітня запровадила повний локдаун, але при цьому іноземні туристи не потрапляли під обмеження. Зокрема, на них не поширювалася вимога дотримуватися комендантської години і обмеження на пересування по країні.

Також РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.

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