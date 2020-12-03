Локдаун в Украине: какие ограничения могут ввести

В случае введения локдауна в Украине карантинные ограничения будут существенно усилены. Какие дополнительные меры могут ввести для борьбы с распространением коронавируса - подробно на РБК-Украина.

Что запрещено во время локдауна

Правительство продолжает рассмотрение вариантов усиления карантина в стране. Полный локдаун является одним из обсуждаемых сценариев. Жесткие ограничения могут ввести на новогодние праздники, если заболеваемость COVID-19 продолжит расти.

Впервые тотальный локдаун в Украине был объявлен весной этого года. Чтобы сдержать вспышку коронавируса, власти ввели общенациональный карантин с 12 марта по 22 мая.

В рамках весеннего локдауна запрещалось:

работа учебных заведений;

проведение массовых мероприятий;

работа кафе, ресторанов, ТРЦ, рынков;

общественный транспорт в городах работал по пропускам, остановлено метро;

закрыто международное пассажирское сообщение, а также транспортное сообщение внутри страны;

закрыты кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны, салоны красоты и парикмахерские;

запрещались прогулки в парках и на детских площадках, перемещение по улицам ограничивалось группами не более 2 человек.

На данный момент решение о сроках и ограничениях повторного локдауна еще не принято. Кабмин разрабатывает сбалансированный вариант усиления карантина.

Локдаун в Украине может быть "интеллектуальным"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что власти рассматривают возможность введения "интеллектуального" локдауна. Новые ограничения будут не такими жесткими, как во время весеннего карантина, а скорректированными в зависимости от ситуации в регионах.

Он также отметил, что на праздники в конце декабря - начале января целесообразно ограничить работу общественного транспорта. Данная мера не приведет к болезненным последствиям в экономике.

Местные власти поддерживают усиление карантина на праздники

По итогам заседания Кабмина 2 декабря Денис Шмыгаль сообщил, что мэры городов и председатели ОГА поддерживают введение дополнительных ограничений во время новогодних мероприятий.

Так, местные власти согласны с полным запретом или частичным ограничением работы праздничных ярмарок. Почти 90% городских глав поддержали полный запрет концертов. Еще 60% представителей местной власти выступают за введение ограничений во время установления новогодней елки.

Как будет работать общественный транспорт

Министерство инфраструктуры не рассматривает вариант остановки работы общественного транспорта в случае локдауна. Глава ведомства Владислав Криклий будет настаивать на продолжении функционирования транспорта, поскольку это "артерия для экономики". Отдельные ограничения могут касаться количества пассажиров в салоне.

Владислав Криклий отметил, что городские, внутриобластные, междугородние перевозки и ж/д сообщение будут работать. Внутренние перелеты отменять также не будут. Международное авиасообщение будет осуществляться с учетом ситуации в другой стране.

В Минздраве также подчеркнули, что остановка транспорта не повлияет на эпидемиологическую ситуацию. При локдауне не будет "часов пик", поэтому практически не будет карантинных нарушений.

В то же время глава МВД Арсен Аваков не исключает отмену междугороднего транспортного сообщения. По его словам, в случае угрозы распространения инфекции, курсирование транспорта между городами, в том числе железнодорожного, может быть перекрыто.

Как будет работать метро в Киеве

Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что метрополитен и общественный транспорт во время локдауна должны продолжать работу.

"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал мэр Киева.

О локдауне предупредят заранее

В случае принятия властями решения о локдауне, населению объявят об этом за 7-10 дней до вступления в силу новых ограничений.

Правительство заранее сделает сообщение с четким перечнем мероприятий, которые будут действовать для населения и бизнеса в условиях жесткого карантина.

Стоит отметить, что карантин выходного дня в Украине отменили, по всей стране в декабре действуют ограничения "оранжевой зоны".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут со 100% вероятностью. Однако власти продолжают обсуждение, когда именно это будет сделано - в декабре или со 2 января.